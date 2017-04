Mann bei Arbeitsunfall verletzt

Am Dienstagmorgen verletzte sich ein Arbeiter in Müstair mittelschwer. Der 43-Jährige war kurz nach 5 Uhr damit beschäftigt, eine Aufleimmaschine zu reinigen. Dabei geriet er mit der linken Hand in die Walze worauf es ihm den Arm in diese reinzog. Er musste mit der Rega nach Chur geflogen werden.