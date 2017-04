Schon zur Heim WM-2017 in St. Moritz begeisterte Marc Berthod. Der ehemalige St. Moritzer unterstützte das SRF-Sport Team in TV, Radio und Online. Nun tritt er zusammen mit Skirennkollege Marc Girardelli (Lux) die Nachfolge des Sportexperten-Duos Bernhard Russi und Matthias Hüppi an.