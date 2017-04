Nachfolgend die Medienmitteilung des Rennvereins im Original-Wortlaut

Rennverein St. Moritz: neue Führungsstruktur

Nach dem kürzlich erfolgten Rücktritt von Silvio Martin Staub als CEO von White Turf und Night Turf gibt

das Vorstandsgremium des Rennvereins St. Moritz die neue Führungsstruktur bekannt. Der bisherige

Verantwortungsbereich eines CEOs ist aufgelöst. Die Anlässe sind neu in zwei organisatorische Bereiche

aufgeteilt.

Mit der klaren Trennung können die Anlässe des Rennvereins St. Moritz optimal geführt und

weiterentwickelt werden, ist das Vorstandsgremium überzeugt. Annina Widmer übernimmt die Führung des

Bereichs RACING, René Schnüriger die Leitung des Bereichs EVENTS. „Annina Widmer ist als Tierärztin

sowie als ehemalige Rennreiterin ausgezeichnet in der Pferderennsport-Szene vernetzt. Als

Vorstandsmitglied des Rennvereins St. Moritz leistete sie bereits wertvolle Arbeit für den White Turf. Sie ist

neu für die gesamte Rennorganisation und die Betreuung der Aktiven beim White Turf und Night Turf

zuständig. Die Bedürfnisse der Aktiven stehen im Mittelpunkt massgeblicher Veränderungen in diesem

Bereich. René Schnüriger ist als Sponsoringverantwortlicher und Eventorganisator mit seiner Agentur

Sport Mind AG seit Jahren eine feste Grösse beim White Turf und Night Turf“, erklärt Vorstandspräsident

Thomas C. Walther.

Die Leitung des Sekretariats übernimmt Martin Stamm, der bereits als Finanzchef des Rennvereins

St. Moritz bestens mit der Materie vertraut ist. Ebenso wie Sabine Mathys, die ihre bisherige Verantwortung

als versiertes Sekretariat von White Turf und Night Turf weiterhin wahrnimmt. Für die Kommunikation der

Anlässe ist auch in Zukunft die Agentur Woehrle Pirola verantwortlich, die bereits langjährig die

internationale Pressearbeit für White Turf und Night Turf betreut. Repräsentiert werden die Anlässe nach

aussen zukünftig gemeinsam durch das Vorstandsgremium und den Präsidenten des Rennvereins

St. Moritz.

Autor: pd