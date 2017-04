Nosch principi da stagiun

Tenor la MeteoSvizra es stat l’inviern passà extraordinarmaing süt: Id ha dat be güsta la mità da las precipitaziuns da la media da blers ons. Quai ha gnü consequenzas eir pels territoris da skis in Engiadina Bassa e Val Müstair. Quellas duos regiuns toccan pro las regiuns las plü süttas da la Svizra.

Daniel Pitsch maina la gestiun dals Implants da sport Val Müstair. «Per nus qua in Val Müstair esa stat, sco cha nos president Vito Stupan ha dit, ün inviern per invlidar», disch Pitsch sur da la situaziun. Cha’l problem per quista gestiun cul territori da sport d’inviern Minschuns saja stat darcheu la paca naiv, constata’l. El manzuna chi hajan gnü plü o main gestiun normala cun frequenzas sco illa media dals ultims ons pür in favrer ed in marz. «A nus mancan las entradas dal principi da la stagiun in december e tuot il mais schner», manaja Daniel Pitsch.

Eir Egon Scheiwiller, il directer da las Pendicularas Motta Naluns SA, manzuna il cumanzamaint da la stagiun difficil causa la mancanza da naiv. «I d’eira bainschi bell’ora e temperaturas fraidas avuonda per innaiver, ma la glieud nu gniva sün pista causa cha nus nu vaivan pudü drivir tuot las pistas.»