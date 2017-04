Nur der Berg ist dein Gegner

Alexandra Wohlgensinger startet dieses Wochenende in Lourdes an der ersten Runde des UCI Mountainbike World Cup im Downhill. Die EP/PL hat sich mit ihr über ihren Sport unterhalten.

EP/PL: Was fasziniert Sie am Downhill-Bikesport besonders?

Alexandra Wohlgensinger: Die mentale Fokussierung. Du bist mit Deiner ganzen Aufmerksamkeit nur hier und genau in diesem Moment, in dieser einen Sekunde. Alles was gestern war oder später sein wird, ist völlig egal. Die kleinste Unaufmerksamkeit kann unter Umständen gefährlich werden, weil es dann zum Sturz kommen kann. Ich schalte darum alles andere vollkommen aus. Ausserdem gefällt mir, dass es keine Massenstarts gibt. Das ist ähnlich wie beim Abfahrtsski – Du kämpfst allein gegen die Uhr. Der Berg ist Dein Gegner.

Auf gewissen Strecken geht es manchmal bergab mit bis zu 70 Km/h.

Ja, irgendwann sollte man die Strecke in- und auswendig kennen und eher nach Instinkt fahren. Ich merke mir die sogenannten «Pressure Points» – das sind technisch markante Stellen – und alles zwischen diesen Punkten blende ich einfach aus. Das Gehirn könnte sonst all diese vielen Informationen gar nicht so schnell verarbeiten.

Das ganze Interview gibt es in der Donnerstagsausgabe der EP/PL vom 27. April zu lesen.