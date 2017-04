In einer Zwischenbilanz nach Ostern haben die Engadin St.Moritz Mountains AG und die Corvatsch AG am Montag bekanntgegeben, dass das Ostergeschäft 2017 im Vergleich zum Vorjahr mit plus 5,3 Prozent abschloss. Am Corvatsch sorgten Konzerte von Florian Ast & Kunz am Samstag für gute Stimmung.