Onur per lirica rumantscha

L'engiadinaisa Gianna Olinda Cadonau survain il premi per seis debüt liric «Ultim'ura da la not / Letzte Stunde der Nacht» chi cuntegna raduond 30 poesias bilinguas in tudais-ch e rumantsch. Marcella Pult-Palmara survain il premi per sia traducziun dal cudesch d'Oscar Peer «Il rumore del fiume». Marcella Pult es creschüda sü a Roma, ha vivü ot ons a Guarda e lavura uossa a Cuoira. Cadonau e Pult pon tour giò lur premi ils 23 da settember i'l local da cultura La Vouta a Lavin.

Il premi Terra nova vain surdat daspö l'on 2013 ad auturas ed auturs svizzers chi stan al cumanzamaint da lur carriera litterara, sco eir a traducturas e traducturs.

La Fundaziun Schiller svizra es gnüda fundada l'on 1905. Ella es statta la prüma instituziun svizra chi ha promovü la litteratura.