Der Silvaplaner Souverän hat am 5. April die Neugestaltung der Personenunterführung im Gebiet Curtins einstimmig gut geheissen. Das Ergänzungsprojekt in Silvaplana Ost kostet die Gemeinde knappe 317 000 Franken und wird in das bereits bewilligte Finanzpaket von 8,4 Mio. Franken für die Ortsgestaltung integriert. Mehr zum Thema in der EP vom 8. April.