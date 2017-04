Positive Erfahrungen mit Instrumentenanflug

Bedeutungsvoll war in diesem Zusammenhang, dass der Luftraum während dieser zweiwöchigen Testphase für den GNSS-Betrieb (Global Navigation Satellite Systems) nicht speziell geschützt wurde, schreibt die Engadin Airport AG in einer Mitteilung. Die IFR-Flüge fanden im Luftraum Golf statt – mit dem Flugplatzinformationsdienst (AFIS).

Anlässlich des Debriefings mit allen Projektinvolvierten (Bundesamt für Zivilluftfahrt (BAZL), Skyguide, Luftwaffe usw.) konnte ein positives Fazit gezogen werden. «Die Erfahrungen, die mit dem GNSS-Approach während der Ski-WM gemacht wurden, waren durchwegs positiv. Die grundsätzlich positiven Erkenntnisse und Feedbacks der Testphase haben gezeigt, dass der Anflug 03 noch Optimierungspotenzial hat.» Zusammenfassend hält Engadin Airport fest, dass IFR (Instrumentenan- und -abflug) im Luftraum Golf mit AFIS unproblematisch und IFR mit AFIS zukunftsweisend ist. «Aus Sicht aller Beteiligten spricht nichts gegen eine möglichst rasche Einführung der Verfahren, da sich die Sicherheit erhöht und viel Druck von der Crew genommen wird», heiss es in der Mitteilung. In den nächsten Wochen würden nun Meetings stattfinden um die Verbesserungsvorschläge aus den Feedbacks umzusetzen. Mit den Segelflug-, Hängegleiter-, Motorflug-Verbänden und dem Bundesamt für Zivilluftfahrt müsse nach Lösungen in Bezug auf die Segelflugzone gesucht werden. Ebenfalls mit der Luftwaffe müsse noch eine Einigung gefunden werden in Sachen militärische Trainingsräume. Weiter werde das Operations-Konzept von Skyguide optimiert und schliesslich wird nach Überprüfung und gegeben falls Anpassung des bestehenden Safety Assessments das Bewilligungsverfahren an das BAZL für die permanente Einführung des GNSS-IFR-Verfahrens in Samedan vorbereitet. Ziel sei die schnellstmögliche Einführung der permanenten Lösung. (pd)