Presidenta es la part visibla

Minchün chi cumpra il Chalender Ladin dvainta al listess mumaint eir commembra o commember da l’Uniun dals Grischs (UdG), la società rumantscha da l’Engiadina, Val Müstair e Bravuogn. Actualmaing dombra l’uniun var 2000 commembras e commembers. A la suprastanza fan part idealmaing duos persunas da l’Engiadina Bassa, duos da l’Engiadin’Ota ed üna persuna rapreschainta la Val Müstair. Prosma sonda ha lö la radunanza generala e sper las tractandas üsitadas han ils preschaints d’eleger üna nouva presidenta o ün nouv president.

Da l’on 2014 vaiva surtut Annalea Stuppan, oriunda da la Val Müstair, l’uffizi da presidenta. «Da quel temp tscherchaiva l’UdG üna persuna giuvna chi rapreschantaiva la Val Müstair», s’algorda Stuppan. L’UdG edischa tanter oter il Dun da Nadal ed üna redacziun es respunsabla pel Chalender Ladin.

Üna gronda sfida dürant il temp d’uffizi dad Annalea Stuppan d’eira la situaziun finanziala da l’UdG. «Per avair in avegnir success as stoja tscherchar il contact culla basa chi discuorra in lur minchadi rumantsch», es seis avis. «Pür lura bada la populaziun cha quels chi fan part a l’uniun nu sun be ils Rumantschuns.»

La radunanza generala da l’UdG ha lö in sonda, ils 22 avrigl 2017 illa chasa da scoula a Lavin e cumainza a las 10.00.