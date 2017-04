Paca naiv e bler vent han procurà i’l Grischun dal süd per üna situaziun privlusa in quai chi reguarda ils incendis da god. Eir ils pumpiers in Val Müstair ed Engiadina Bassa sun pronts pel cas serius. Per minimar il privel d’incendis da god al süd da las Alps stessa plouver ün’eivna indavorouda.