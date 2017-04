Pumpiers salvan our dals lejs

Cha’l chantun Grischun dispuona daspö gün 1999 d’ün concept da salvamaint chi gnia reelavuro actuelmaing, ho respus cusglier guvernativ Christian Rathgeb. A la dumanda davart il palombeder da la pulizia da l'Engiadina ho dit Rathgeb, cha’s hegia scrit oura la plazza, però na auncha chatto ün successur. «La partiziun palombeders es gnida redütta i’ls ultims ans da desch a tschinch persunas. La scolaziun es pretensiusa, la quantited d’acziuns però be pitschna», ho manzuno il cusglier guvernativ e dit cha que hegia do l’an passo in tuot trais acziuns.