Daspö ons as discuorra in Val Müstair dal «Proget svilup regiunal Val Müstair». La finanziaziun dal proget, recuors e cumbats per differents permiss han adüna darcheu pisserà cha la realisaziun da quel s’ha trat a l’inlunga. Uossa dess però gnir cumanzà a fabrichar. Pertoc es eir la chascharia.