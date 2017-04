Scoula driva sias portas

Il di da las portas avertas da la Scoula Rudolf Steiner a Scuol cumainza a las 13.30 in Sotchà. Ils uffants e creschüts pon pittürar quel davomezdi i’l atelier da las culuors e zambriar in scoula alch per Pasqua. Implü vain preschantà ün gö da poppas cul titel «Zottelhaube». A las 14.00 es la rapreschantaziun in tudais-ch ed a las 15.00 in rumantsch. Eir a las trais la davomezdi discuorra Christian Bart, magister a la Scoula Rudolf Steiner a Berna, davart il tema «La Scoula Steiner – üna resposta a las sfidas dal temp».