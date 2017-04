Las prosmas lingias nu sun adattadas per giuvenils suot 18 ons! – Uossa cha quai es scleri, as pudessa quintar la vardà sur da la leivra da Pasqua. Cun ün simil scumond as svaglia però pür inandret l’interess per ün tema. Daplü da quist text proibi da leger, illa columna PS da la Posta Ladina da sonda.