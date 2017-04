Seger wird Leiterin des Instituts für Kulturforschung

Die neue Institutsleiterin ist in Chur aufgewachsen und hat in Zürich und Berlin Germanistik, Kunst- und Architekturgeschichte sowie Philosophie studiert. Ihre 2005 erschienene Dissertation beschäftigt sich mit den Grand Hotels als Schauplatz der Literatur. Die letzten dreizehn Jahre wirkte sie als Wissenschaftlerin, Lehrbeauftragte, Kuratorin und Kulturveranstalterin im Oberengadin und darüber hinaus.

Die 46-jährige hat ihre breite und vielfältige Forschungstätigkeit unter anderem auch schon in Projekten des Instituts für Kulturforschung ausgeübt. Bereits vor dem offiziellen Stellenantritt wird sie in Chur einzelne Veranstaltungen ihres neuen Arbeitgebers moderieren.