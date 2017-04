Bei der Wunschreportage entscheiden die Leserinnen und Leser, welches Thema journalistisch umgesetzt werden soll. Zur Auswahl stehen: Wartungsarbeiten der Bergbahnen, eine Fischereireportage am Inn oder ein Tag im Stollen am Albulatunnel. Das Voting endet am Ostersonntag, den 16. April.