Sots da plaschair

Cur ch’eu n’ha dudi cha sonda es il di da sot internaziunal n’haja svess bod fat ün sot da plaschair, ma am n’ha pudü retgnair, a la fin d’eira quai dürant la sezzüda da redacziun. «Hai, lura poss eir eu scriver ün PS», n’haja dit. Ma davo staiva istess stübgiar ün mumaint… m’es capità alch divertaivel cun sotar, daja algordanzas specialas? Eu n’ha bainschi sotà, cur cha d’eira fich pitschna, voul dir scoulina, da là daja dafatta fotografias. E lura plü tard in üna gruppa da flamenco. E natüralmaing adüna darcheu in sortida. Ma propa alch divertaivel nu m’es capità in quel reguard, almaint tant ch’eu m’algord. Bain, in scoulina, pro la preschantaziun dal sot chi d’eira bod ün musical staiva muossar mias chotschas suot cotschnas, quai s’affaiva culla chanzun… ma quai d’eira part dal toc. Ah schi, ed üna vouta in sortida suna crodada intuorn cul partenari, o es be el crodà per terra e nu schmettaiva plü da rier? In mincha cas as poja sotar dapertuot, sü e giò da via, süllas muntognas, dadaint, sül tet da la chasa, dürant far lavuors da chasa, illa disco eui. Sotar po esser ün’üsanza o ün ritual. Persunas sotan our da differents motivs. Il principal sarà our da plaschair, plaschair da vita, ma lura daja eir amo il sot da plövgia, il sot da rabgia ed amo oters. Forsa han tscherts pövels eir sots per la naiv o pel sulai, o chi’s pudess inventar quai. Uschè cha sotar nun es be cultura, dimena eir natüral. Sotar pon ils arsantats in differentas fuormas, sots moderns, street dance o breakdance, jazz, tango, flamenco, ma eir ils sots tradiziunals engiadinais o oters. In Engiadina vegnan spüerts differents cuors da sotar, tango sü Muottas Muragl, salsa a Samedan, modern dance a Scuol, ballet a San Murezzan … ma tenor mai manca per exaimpel il flamenco. Bain cler, quai nun es propa alch original engiadinais, ma i füss üna bella spüerta implü. Plünavant mancan bellas preschantaziuns da sot in Engiadina. Quai nu ston güst esser musicals professiunals, ma ün pa show pro festas da cumün o concerts nu fess don. Forsa pudessan lura eir politikers sotar (daplü). O che pensais Vus? Ideas e commentars sun bainvgnüts.

Text: Selina Bisaz, fotografia: fotolia.com/VRD