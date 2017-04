Steil – schwierig – schnell

«Angeleint» ist er aber auch bei (Winter-) Erstbegehungen und Erst-Wiederholungen an den schwierigsten Kletterorten der Welt unterwegs. Der Berg ruft – und er muss gehen. Die EP/PL hat sich mit Dani Arnold unterhalten.

Engadiner Post: Dani Arnold, Sie wer-den als Extrembergsteiger bezeichnet. Sehen Sie sich selber auch als extrem?

Dani Arnold*: Ich hatte immer etwas gegen den Ausdruck «extrem», da ich mich selber nicht wirklich als das gesehen habe. Doch musste ich mit der Zeit feststellen, dass die, welche sich Extrembergsteiger nennen, dasselbe machen wie ich, oder dass ich noch weiter gehe. «Extrem» gehört natürlich auch zum Selbstmarketing. Ich lebe vom Bergsteigen und dadurch schaffst du dir ein Profil. Ich selber habe aber nicht das Gefühl, dass es extrem ist, was ich mache.

... eher eine natürliche Entwicklung ihres Könnens. Sie wollen an Ihre Grenzen gehen.

Genau. Mir geht es immer nur darum, was ich machen und erreichen will. Ich musste auch lernen, zu meinen Leistungen zu stehen. Ich habe zwar davon erzählt, was ich so mache, das war’s dann aber auch schon.

