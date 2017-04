Warten auf Ostern

Allerdings wollte der Hase frische Bergluft schnuppern. Hans-Jörg Zingg und seine Frau Anja, die das el paradiso führen, verliebten sich in den Hasen und adoptierten ihn sofort. Heute sagt Anja Zingg, der Hase sei ein Superstar: Viele kommen ihn besuchen, bestaunen und fotografieren ihn, und auch in den sozialen Medien hole kein anderes hochgeladenes Bild mehr Likes ein. Nun haben sie schon das dritte Jahr in Folge diese «Blumenskulptur» auf der Terrasse sitzen. Eine italienische Firma goss die Form, und Seidenblumen ummanteln diese zart und elegant. Der erste «Rosa Hase», der liebevoll «Rinkypinky» getauft wurde, wurde nach dem Winter von einem Bewunderer ersteigert. Der «Rote Hase» ist noch namen- und besitzerlos. Wenn er keine Adoptiveltern findet, wird er die nächsten Monate oben «übersommern» und darauf warten, dass die frühlingsbedingten matschigen Tauwetterwege trocknen. Dann wird er in seinen Bau, ins Tal, zurückhoppeln. Besuchen kann man ihn noch an diesem Wochenende. Danach schliesst das el paradiso vorerst für diese Saison. Wer ihm allerdings einen Namen schenken möchte, kann gerne Vorschläge an info@el-paradiso.ch schicken. Die beste Idee wird mit einem Mittagessen prämiert, der Gutschein kann das ganze Jahr über in einem der zusammengehörenden Restaurants eingelöst werden. Woher nun der «echte» Osterhase kommt ... klären wir in einer späteren Ausgabe, vor Ostern!

Text und Foto: Caroline A. Geist