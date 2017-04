Zwei Pflegeheime mit 120 Betten

Dem anwesenden Leiter des Amtes für Gesundheit, Rudolf Leuthold, wurden die Projekteingaben für die Phase I gleich mit auf den Weg nach Chur gegeben. Das neue Pflegeheim in St. Moritz soll von den Gemeinden St. Moritz, Silvaplana und Sils realisiert werden, die Erneuerung und Erweiterung von Promulins von den restlichen acht Oberengadiner Gemeinden. Weil der Kreis als Träger für das Alters- und Pflegeheim per Ende Jahr wegfällt, soll als Übergangslösung eine Immobilien AG gegründet werden, die Promulins AG. Sobald die Oberliegergemeinden ihr Pflegeheim in St. Moritz realisiert haben, verkaufen sie ihre Aktien im Gesamtwert von 1,519 Mio. Franken an die Unterliegergemeinden. Die operative Führung für beide Pflegeheime erfolgt durch das Spital Oberengadin. Mehr zu diesem Thema gibt es in der EP vom 27. April.