Illa Clinica Alpina a Scuol as rechatta la staziun da cuvernar per la razza da chavals Freiberger. Fin in lügl han ils allevatuors la pussibiltà da far cuvernar lur puledras d’ün stallun dal bain federal d’Avenches. «Cardinal» es ün chavagl da bun caracter e chi ha manà fin uossa bunas prestaziuns.