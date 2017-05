Übung macht den Mountainbike-Meister

Lässig locker über Wurzeln schweben, dann über einen Stein hüpfen und flink um die Kurve verschwinden. Was bei den Profis auf Bildern und Videos so einfach aussieht, stellt sich beim Durchschnitts-Mountainbiker dann doch als etwas herausfordernder dar. Um unebene und lose Bodenbe‧schaffenheiten, Absätze, Sprünge und Hindernisse wie Steine oder Wurzeln zu überwinden, braucht die Fahrerin oder der Fahrer gewisse Techniken, die beispielsweise in einem Skillspark – einem eigens für Mountainbiker geschaffenen Übungsgelände – in «sicherer» Umgebung geübt werden können.

Nun hat die Scuoler Bikeschule Alptrails.ch das Projekt «Trail Center mit Skillspark» in Ftan im Wald oberhalb des Hochalpinen Instituts augearbeitet. Ein knapp 10 Hektaren grosses Übungsgelände mit Übungstrails von rund drei Kilometern Länge. Der einzige grössere Eingriff wäre bei den Sprüngen nötig – für die drei Linien nebeneinander mit Sprüngen in verschiedenen Grössen würde Fremdmaterial benötigt, das herbeigeschafft werden müsste. Ansonsten würden die maximal 1,5 Meter breiten Trails so gut wie möglich in das natürliche Gelände eingepasst werden und vorhandene natürliche Elemente und Hindernisse wie Steine, Mulden oder Kuppen genutzt werden können. Die Bikerszene soll mit dem ‹Spielplatz Skillspark› vor Ort ausgebaut werden. «In einem Zentrum auch für die Einheimischen, in welchem bikebegeisterte Kinder, Jugendliche und Erwachsene ihre Skills verbessern und austesten können», wie Lisa Steffelbauer von Alptrails.ch sagt.

Das konkrete Projekt sowie eine genaue Kostenaufstellung des Trail Centers und des Skillsparks würde im Anschluss an die Abstimmung der Gemeindeversammlung vom 21. Mai ausgearbeitet werden.