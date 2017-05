Scha Cla Mosca scriva in seis plü nouv blog sur da la sexualità, schi poss eu eir far quia üna decleranza d’amur. L’amur per la lingua rumantscha chi’d es buna da drivir bleras portas: dafatta in America. Na ch’eu vess forsa survgni audienza pro’l president da l’America per ün’intervista illa Posta Ladina. Adonta da la lingua rumantscha es quella porta restada serrada. Ma quai es eir listess, da las sfüflas americanas dessan s’occupar otras gazettas.

Meis viadi es i a Miami – il böt es stat da visitar quista metropola in Florida intant cha la cità sta amo sur aua. Cul cresch da la temperatura tras il müdamaint dal clima para il destin da Miami nempe d’esser suottascrit. Eu laiva muossar cha culla lingua rumantscha as riva da comunichar eir in America. La motivaziun per quist experimaint es statta plütost egoistica: mias cugnuschentschas da la lingua inglaisa sun nempe fich restrettas. Il resultat es stat surprendent e la conclusiun es simpla: Cun Rumantsch – e qualche gesticulaziuns cun mans e peis – as riva dapertuot! Güst a Miami es quai forsa amo plü simpel co in oters lös. Perche bundant 70 pertschient dals abitants han ragischs latinas ed impustüt la lingua spagnöla dominescha. Cun ün pa fantasia e buna vöglia as riva uschè da conversar ingio chi fa dabsögn. Natüralmaing cha grondas discussiuns filosificas nun haja dat. E per esser sincer, n'haja (suvent) dovrà eir l’agüd dals confamiliars chi discuorran ün pa daplü inglais. Però mia pretaisa es listess gnüda rinforzada: la lingua rumantscha es üna fich buna basa da comunicaziun!

Autur: Nicolo Bass