Aloha aus Hawaii

Den ersten Tag in der Nacht auf Dienstag konnte er gut einteilen und ist auf den 9. Platz, zusammen mit der ersten Frau, Sylvia Ravaglia, ins Ziel gelaufen. Nach einer kühlen und regnerischen Nacht im Camp 1 auf 1 200 Metern sind die Teilnehmer auf Meereshöhe bei Sonnenschein gestartet. Die Strecken wurden leicht geändert. So mussten sie anstatt 33 Kilometer und 700 Höhenmeter 43 Kilometer und 1 000 Höhenmeter laufen.

Das Wetter auf Hawaii ist sehr wechselhaft. Es gab immer wieder Regen‧schauer, die einerseits Abkühlung brachten, andererseits das Unterholz – insbesondere den Firn – sehr nass werden liessen. «Dementsprechend sind die Füsse recht strapaziert worden», so schreibt er auf Facebook. Er kämpfte etwas mit der Hitze und vor allem mit der schwülen Luft.

Die zweite Etappe über 30,9 Kilometer ging hoch auf 1 700 Meter. Dort fand sich Rivola langsam auf seinem Terrain. Er beendete die Etappe auf dem 13. Platz, was ihm nach dem zweiten Tag mit total 10 Stunden 27 Minuten und 36 Sekunden Laufzeit auf den 11. Gesamtrang platziert. Dies nur drei Stunden hinter dem führenden Vicente Juan Garcia Beneito. Der höchste Punkt des Rennens wird zu Rivolas Vorteil in der dritten Etappe auf 2 700 Meter führen, statt wie ursprünglich vorgesehen auf 2 100 Meter …