Mit dem «Dîner d’Inauguration de l’Hotel Waldhaus Vulpera» begann am 8. Juni 1897 die Geschichte des Grandhotels Waldhaus in Vulpera. Nachdem das Hotel im Jahr 1989 abbrannte, soll jetzt ein Buch die Erinnerungen an die glanzvolle Zeit festhalten. Mehr in der EP/PL von Dienstag, 30. Mai.