Ils giruns barbets i’l Parc Naziunal Svizzer ed ill’ulteriura Engiadina han cuà quist inviern cun success. Per la sulvaschina es stat l’inviern cun paca naiv ün avantag e la natüra as sdruaglia pass per pass. Ils capricorns giodan il pavel frais-ch e la prümavaira.