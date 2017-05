Center da sandà collavura sur cunfin

Sper las rapreschantantas e rapreschantants da la provinza da Bulsan, dal chantun Grischun, dals cumüns vaschins dal Vnuost e dal cumün da Val Müstair d'eiran eir preschaints ils duos parsuras Martha Stocker, respunsabla per il departamaint da sandà, sport e chosas socialas illa regenza da la provinza da Bulsan, e Christian Rathgeb, schef dal departamaint da güstia, pulizia e sandà dal Chantun. A chaschun da quist inscunter s’haja decis da fuormar üna gruppa da proget cun persunas dal sectur da strategia e da la politica chi rapreschaintan las singulas regiuns. L’incumbenza da quista gruppa es d’elavurar üna basa chi concretisescha ils bsögns importants da sandà e chi tira a nüz las sinergias. Lapro dessan gnir resguardats ils giavüschs gnüts fats fingià plü bod sco eir quels actuals. A la fin da settember da quist on as voula preschantar ils prüms resultats.