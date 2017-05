Da tut sich was in der Plaiv

«Das kann doch nicht sein, dass wir in La Punt, abgesehen vom Inn-Radweg, kein Bikeangebot haben», sagten sich die Verantwortlichen bei «La Punt Ferien» und riefen das Projekt «Albula-Trail» ins Leben: Ein einfacher Singletrail vom Albula-Hospiz ins Dorf La Punt. «Damit wollen wir dem Biker eine attraktive Alternative bieten», so Ralph Böse, Leiter von «La Punt Ferien», zumal ja der Bus Alpin am Albulapass auch einen Biketransport anbiete.

Für die Realisierung des Trails werde nicht einfach mit dem Bagger ein Trail von oben nach unten gezogen. «Es gibt keinen Flowtrail», so Böse. «Wir möchten mit möglichst wenig Eingriffen den bestehenden Weg ‹bike-barer› machen.» Auf den Strecken mit grösserem Fussgängeraufkommen wird entflechtet, und der Bikeweg vom Wanderweg getrennt. «Das ist ganz wichtig, da wir keine Konflikte zwischen Bikern und Wanderern wollen», so Böse.

Der fertiggestellte Trail soll sich dann in einem blauen Schwierigkeitsgrad befinden. «Es ist pures Landschaftsbiken», so Ralph Böse. «Es geht um das Erlebnis.» Und um die Möglichkeit, auf der Passstrasse von La Punt oder Preda selbst hochzufahren oder den Bustransport zu nutzen.

Selbst ist der Mann respektive die Gemeinde, dachte sich Zuoz in Sachen Mountainbike-Trails und realisierte auf diese Saison hin eine 12 Kilometer lange Rundstrecke über 550 Höhenmeter mit Singletrackabfahrten von Resgia Zuoz über die Via dals Laviners nach Arpiglia und über Botta Buera in Richtung S-chanf Rudè zurück nach Zuoz. «Wir haben die Zusammenarbeit mit ‹Allegra Tourismus› geprüft, uns aus Kostengründen dann jedoch entschlossen, das Projekt selbst zu realisieren», so Gemeindeschreiber Claudio Duschletta, der selbst begeisterter Biker ist. Mithilfe der Werkgruppe wurde der Weg punktuell instandgestellt.

Text: Alexandra Wohlgensinger

Fotos: z. Vfg