Der «Wolfhound» hat vorerst ausgeheult

Für Simon Cavegn ging ein lang gehegter Traum in Erfüllung, als er Ende des vergangenen Jahres, am 23. Dezember, im Beverser Gewerbegebiet sein eigenes Lokal, die Konzerthalle «The Wolfhound», eröffnete (die EP/PL berichtete am 17. Dezember 2016). Wöchentlich bot er einen Konzertabend mit zwei Live-Bands. Mit dem ersten Betriebsmonat war Cavegn zufrieden: «Nicht ganz gewinnbringend, aber mit durchschnittlich 30 Gästen so, wie erwartet.» Doch dann liess das Interesse nach, und bis auf ein paar vereinzelte Freunde und Bekannte aus Pontresina liess sich an den Freitagabenden praktisch niemand mehr blicken. Als Cavegn sein zuvor gesetztes Budget ausgeschöpft hatte, zog er die Notbremse.

«Es wird reklamiert, es laufe nichts im Engadin – dann macht man was, und keiner taucht auf», so Cavegn genervt.

