Zuerst schien kurz die Sonne, dann setzte der Regen ein und am kleinen Festzelt rüttelten die Windböen: Am Sonntagnachmittag wurde auf dem Julierpass der Beginn des Theaterturmbaus mit Gesang, Reden und dem obligaten Spatenstich gefeiert. Am 31. Juli eröffnet Origen-Intendant Giovanni Netzer sein temporäres Theaterhaus.