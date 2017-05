Vor sieben Jahren berichtete SRF in der TV-Sendung «Auf und davon» das erste Mal über die Auswanderer Anni Kuhn und Orlando Stamm aus Celerina, die damals nach Bali zogen. Mittlerweile sind sie wieder zurück. Am Freitagabend strahlt SRF die Bilanz aus. Die Hintergründe gibts in der EPPL vom 27. Mai.