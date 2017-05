Die 113. Generalversammlung der Repower hat am Mittwoch in Pontresina die Jahresrechnung 2016 gutgeheissen. Dem operativen Ergebnis von 22 Millionen Franken stand ein Gruppenergebnis von minus 13 Millionen Franken gegenüber. Der Verwaltungsrat wurde praktisch einstimmig in seinem Amt bestätigt.