In St.Moritz gibt es keine Flüchtlinge. Das Thema ist politisch aktuell, doch in der Praxis für die Jugendlichen sehr abstrakt. Wie kann man Schülern erklären, wieso woanders Menschen aus ihrer Heimat fliehen? Durch eine Simulation versetzten sich Schüler in die Lage von Flüchtlingen. Mehr in der EP vom 4.5.