Engadiner Gastfreundlichkeit

Seit fünf Jahren wird Schweizer Gastfreundlichkeit prämiert: am Schweizer Ferientag in Davos zeichnet Schweiz Tourismus (ST) die freundlichsten Schweizer Hotels in fünf Kategorien aus. Den PRIX BIENVENU haben jene Betriebe erhalten, die in Online-Gästebewertungen und nach Jury–Besuchen punkto Freundlichkeit am meisten überzeugen konnten, wie in einer Medienmitteilung von Schweiz Tourismus geschrieben wird.

Die Finalisten, die drei bestbewerteten Hotels in fünf Kategorien, wurden daraufhin von einem Jury-Mitglied persönlich besucht und evaluiert.