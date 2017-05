Die Tour de Suisse beehrt 2017 wiederum das Engadin. Die viertgrösste Landesrundfahrt macht am 15. Juni Halt in La Punt. Tagsdarauf startet der Radrenn-Tross in Zernez. Mehr zu diesem Sportanlass, der den beiden Gastgeberorten zu grosser medialen Aufmerksamkeit verhilft, steht in der EP vom 6. Mai.