Fünf Protagonisten der Engadiner Kunstszene im Gespräch

Wie damals die Engadiner Zuckerbäcker von einem irdischen Paradies ins andere pendelten, so bricht auch heutzutage die Engadiner Kunstszene immer gen Mitte Mai auf in die Lagunenstadt. Denn die Biennale di Arte di Venezia ruft. So steht die diesjährige Show unter dem Motto«Viva Arte, Viva!» ... Fast ein Engadiner Trinkspruch.

Carolin A. Geist

Rolf Sachs

Designer und Sammler

Engadiner Post: Herr Sachs, Sie wohnen seit Jahren in St. Moritz und sind selbst Künstler, Designer, Sammler. Ein Knoten der Engadiner Kunstszene.

Waren Sie auf der Biennale?

Rolf Sachs: Selbstverständlich! Ich besuche die Biennale jedes Mal. Sowohl die Architektur- wie die Kunstbiennale.

Wieso besuchen Sie die Biennale?

Ich gehe dahin wegen der Inspiration, und es interessiert mich allgemein. Es kann allerdings sein, dass man dann dort einen Künstler kennenlernt, den, wenn man ihn dann in einer Galerie sieht, eher kaufen würde als sonst. Aber prinzipiell gehe ich der Inspiration wegen.

Sind Sie mit einem fixen Programm, mit To-do’s und To-meet’s angereist?

Nicht immer plane ich unbedingt die Vor-Opening-Woche. Es ist dann einfach so voll. Ich hab es lieber, mir in Ruhe alles anzusehen. Meistens allerdings kommt man an, mit einer Liste von Einladungen. An meinem ersten Tag gehe ich zu den Giardini und einem Satelliten-Programm. Am zweiten Tag schau ich mir das Arsenale an, und auch ein, zwei Side-Shows; und am dritten Tag schau ich mir das restliche Programm an.

Was haben Sie von Venedig 2017 mit in die Schweiz zurückgenommen?

Ich muss sagen, ich fand diese Biennale schwach, allgemein. Wirklich nicht inspirierend. Ich fand sie zu feministisch. Das ist ein abgehaktes Thema. Es kam mir eher wie eine Kunstgewerbeausstellung vor. Wahnsinnig viel Stoff und Stickereien. Immer wieder gab es allerdings zwischendrin etwas Spannendes: Mich hat der Deutsche Pavillon sofort am Anfang der Woche begeistert, da hatte er noch nicht den Preis gewonnen. Herausgestochen hat, wie immer wunderschön, eine wahnsinnige Installation, mit grosser Finesse, das Palazzo Fortuny. Und da war natürlich die bombastische Show von Damien Hirst. Man kann da philosophisch denken, was man will, aber ich muss sagen, das muss man alles erst machen! Und zum Schluss, auch sehr gut gefallen, hat mir die Show in der Fondazione Prada, die mit sehr viel Feingefühl zusammengestellt wurde. Es war sehr deutsch. Es hat mich sehr berührt; ich war dort sicherlich länger als im ganzen Arsenale!

Werden Sie auf die Art Basel gehen?

Ich habe vor, auf die Art Basel zu gehen!

www.rolfsachs.com

Katharina De Vaivre

E.A.T./Engadiner Art Talks

Engadiner Post: Frau De Vaivre, Sie sind der Managing Director der Engadiner Art Talks in Zuoz, und damit fester Bestandteil der Engadiner Kunstszene. Sind Sie oft auf der Biennale?

Katharina De Vaivre: Die Biennale in Venedig ist ein fester Bestandteil meines Terminkalenders. Sofern möglich ,fahre ich auf jeden Fall.

Wieso besuchen Sie die Biennale?

Die Biennale von Venedig ist immer ein ganz besonderes Erlebnis. Ich kann mir die Kunstwerke vergangener und zukünftiger E.A.T.-Teilnehmer anschauen und deren Entwicklung verfolgen. Zudem bekommt man einen guten Einblick, welche Künstler momentan besonders relevant sind. Die viele Kunst, das romantische Setting, das internationale Flair. Nach dem Aufenthalt ist man total inspiriert.

Sind Sie mit einem fixen Programm, To-do’s- und To-meet’s angereist oder lassen Sie sich lieber überraschen?

In der Regel habe ich ein sehr durchgeplantes Programm. Man hat nur begrenzt Zeit, und es gibt sehr viel zu sehen und viele Leute zu treffen. Ich schaffe nie alles.

Als Erstes schaue ich mir die Pavillons an, bevor es zu voll wird. Danach geht es in die Biennale-Ausstellung im Arsenale, einer alten Werft für Militärschiffe. Dann gibt es noch vieles andere zu sehen. Die Ausstellungen im Palazzo Fortuny, in der Fondation Prada. Dieses Jahr war der Auftritt des englischen Künstlers Damien Hirst im Palazzo Grassi und in der Punta della Dogana der Pinault Foundation besonders spektakulär und umstritten.

Gilt das Format einer solchen internationalen Kunstveranstaltung als Ziel für die E.A.T./ Engadiner Art Talks?

Wir werden definitiv immer grösser, immer interessanter, immer internationaler. Nicht nur die geladenen Künstler, sondern auch das Publikum reist von immer weiter her an. Wir hatten diesen Winter sogar Gäste aus Australien. Wir suchen immer wieder Möglichkeiten, wie wir uns weiterentwickeln können, uns ausbauen, aber das hängt natürlich auch immer von den finanziellen Mitteln ab. Das müssen wir jedes Jahr neu angehen, doch es wird jetzt etwas einfacher, da viele bemerken, dass wir an Gewicht gewinnen.

Gehen Sie auch auf andere internationale Shows?

Ich war auf der Art Cologne, da ich einen engen Bezug zu ihr habe. Frieze NY war terminlich nicht möglich, aber ich werde sicher zur Frieze London genauso wie zur Dokumenta und Art Basel gehen.

www.engadiner-art-talks.ch

Mayo Bucher

Künstler

Engadiner Post: Herr Bucher, Sie sind Wahl-Ardezer, selbst Künstler und betreuen mit Ihrem Bruder Indigo zusammen den Nachlass Ihrer Mutter, der Künstlerin Heidi Bucher. Ihre Mutter verstarb 1993. Nun erregt sie international sehr viel Aufsehen und wird von international wichtigsten Museen gesammelt.

Sie und Ihr Bruder wurden nun eingeladen, auf der diesjährigen Biennale das Werk Ihrer Mutter auszustellen.

Wie kam die Einladung zustande, auf der Biennale auszustellen?

Mayo Bucher: Wir wurden direkt von der Chef-Kuratorin Christine Macel eingeladen. Sie hatte die Werke von Heidi auf einer Ausstellung in Paris im CCs Centre Culturel Suisse kennengelernt. Und erst kürzlich, hat das Centre Pompidou, von dem sie Chefkuratorin ist, eine grosse Bodenarbeit von Heidi erworben.

Gehen Sie auch auf andere internationale Shows?

Selbstverständlich! Die Frieze, die Art Masters, die Shows in London, die Sao Paolo Biennale. Dort hatte ich letztes Jahr eine monumentale Installation am höchsten Gebäude von Sao Paolo, von Sao Paolo realisiert, parallel zur Biennale. Und jedes Jahr auf die Art Basel, wenn entweder meine Arbeit oder die meines Vaters Carl Bucher oder die Werke meiner Mutter Heidi Bucher gezeigt werden.

Sind Sie mit fixen Terminen angereist?

Wir hatten diverse fixe Termine, einige private, aber fast alle bezogen auf diese Ausstellung.

Ist es wichtig, dass die Engadiner auf diese internationalen Shows gehen?

Selbstverständlich. Das Engadin an sich ist führend im internationalen Spirit! Denn das alte Thema der Randolins bezieht sich auch auf Intellektualität.

www.heidibucher.com

www.mayobucher.com,

www.carlbucher.com

Chasper Schmidlin

Architekt, Galerist, Künstler

Engadiner Post: Herr Schmidlin, Sie sind Engadiner aus Guarda, Galerist, Künstler und Architekt mit einem Museumsauftrag?

Chasper Schmidlin: Das stimmt. Momentan vor allem Architekt, und Engadiner natürlich. Am schönsten ist es, wenn die Tätigkeiten sich kreuzen. Dann ist es am intensivsten und präzisesten. Mit meinem Cousin Gian Tumasch Appenzeller betreibe ich eine Kunstgalerie: die Stalla Madulain. Nun ihr Galerist, war ich schon ihr Architekt, als ich sie umgebaut habe. Unsere Familie, die Familie Könz, stammt aus dem Engadin und ist der Grund für meine Tätigkeiten im Engadin. Diese Wurzeln geben immer wieder Kraft für Neues: Zusammen mit Lukas Voellmy baue ich zurzeit in Susch das Kunstmuseum für Grazyna Kulczyk. Der Besuch in Venedig hat mir frischen Wind für Ideen am Bauprojekt der Kunsträume gegeben.

Wieso besuchen Sie die Biennale in Venedig?

Ein Freund, Mayo Bucher von der Stalla, hat uns eingeladen. Es war für mich das erste Mal auf der Biennale, und ich bin begeistert! Weiter kam ich aus Neugierde, um Projekte zu besprechen, um Leute zu treffen und wieder einmal die schöne Stadt Venedig zu erleben. Ich denke, es ist der eigentliche Grund, wieso die Biennale so ergreifend ist: die Stadt selbst. Es ist auch immer wieder eine Gelegenheit, sich in eine andere Welt zu begeben, sich inspirieren zu lassen: Es ist eine Entdeckungsreise und eine Inspirationsquelle. Und, bei meinen Grosseltern in Zuoz hängen Aquarelle von meinem Urgrossvater Jachen Ulrich Könz von Venedig. Die Bilder lösten in mir schon immer eine gewisse Sehnsucht nach Schönheit, Weite und Zielstrebigkeit aus.

Was haben Sie von Venedig 2017 mit in die Schweiz zurückgenommen?

Viele neue Ideen! Als Architekt, als Künstler und als Galerist: für das Museumsprojekt in Susch und für die kommenden Ausstellungen in der Stalla Madulain: der ein oder anderer Künstler ist mir aufgefallen, wie auch die Präsentation, und wie man Kunst erleben kann. Besonders beeindruckend in Venedig ist Kunst vor der Kulisse von alten Palazzi. Am Future Generation Price zum Beispiel trafen moderne Kunst und historische, rote, venezianische Tapeten und das Mobiliar des Palazzo auf den Geruch des Meeres und auf das Geräusch von vorbeifahrenden Schiffen. Der Dialog zwischen historischer Architektur und frischer modernen Kunst ist extrem inspirierend und erfüllend.

Wie hat Ihnen der Schweizer Pavillon gefallen ?

Im Schweizer Pavillon hatte ich viele Ideen, wie und was ich hier ausstellen würde!

www.schmidlinarchitekten.ch

Sara Masueger

Künstlerin

Engadiner Post: Frau Masueger, Sie sind Künstlerin. Wie verwurzelt sind Sie mit dem Engadin?

Sara Masueger: Meine Familie hat eine Alp am Berninapass, da habe ich die Sommer meiner Kindheit verbracht und bin bis heute sehr gerne dort.

Sind Sie dieses Jahr das erste Mal auf der Biennale gewesen?

Nein, ich besuche die Biennale regelmässig. Um Kunst zu sehen, Menschen zu treffen und die Stadt zu geniessen.

Sind Sie mit einem fixen Programm angereist oder lassen Sie sich lieber überraschen?

Ich hatte ein Programm, inklusive Zeit für Überraschungen.

Wie hat Ihnen der Schweizer Pavillon gefallen?

Die Ausstellung «Women of Venice» fand ich interessant. In der Filminstallation «Flora» von Hubbard/Birchler berührte mich die Geschichte und die Entscheidung einer Frau, die Kunst aufzugeben. Carole Bove’s Arbeiten kannte ich nicht, und ich freue mich, sie noch besser kennenzulernen.

Gehen Sie auch auf andere internationale Shows?

Nach Basel gehe ich bestimmt. Ob ich es nach Kassel schaffe, weiss ich noch nicht, da ich ab Juli für drei Monate in einer Künstlerresidenz in Rom sein werde.

www.saramasueger.net