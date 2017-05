Das per Anfang Mai in Kraft getretene, revidierte Lebensmittelrecht definiert neu den Umgang mit den sogenannten neuartigen Lebensmitteln. Geht es nach der Firma Essento so bereichern schon bald Grillen, Mehlwürmer und Heuschrecken unseren Speiseplan. Die Details in der EPPL vom 16. Mai.