Illustration für «10 Jahre Festival da Jazz»

Das Festival da Jazz St. Moritz feiert im Sommer 2017 das 10-jährige Bestehen. Anlässlich dieses Jubiläums hat der weltbekannte Illustrator Christoph Niemann ein weiteres Sujet zum Thema «Kultur und Lifestyle in St. Moritz» entworfen. Das neue Sujet zeigt eine Pianistin vor den Lichtern von St. Moritz, dabei umschwirrt die legendäre Fledermaus, das Symbol des Dracula Clubs, das Dekolleté der Pianistin. Das Motiv erscheint im Zusammenhang mit der Kommunikation zum 10-jährigen Jubiläum Festival da Jazz St. Moritz. Das Festival da Jazz ist eine ideale touristische Plattform in der Sommersaison, um Junge, Junggebliebene und Familien anzusprechen, die grösstenteils zum ersten Mal in St. Moritz sind.

Die Sujets «Mountainbike» und «Picknick» von Christoph Niemann werden weiterhin in ausgewählten Premiummagazinen eingesetzt, um St. Moritz weiter als Marke zu stärken.