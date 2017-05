Wer im Kanton Graubünden ein Patent lösen will, muss über den Sana-Ausweis nachweisen können, dass er über Kenntnisse in der Fischerei und der Gewässerökologie verfügt. Am vergangenen Wochenende fand in St. Moritz ein Kurs statt. Die EP/PL war mit dabei, Mehr dazu in der Printausgabe vom 2.5.