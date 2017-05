La Regiun desista da segnar aczias

L’Institut Otalpin Ftan sto gnir portà, tenor la conferenza dals presidents da la Regiun Engiadina Bassa/Val Müstair, d’üna vasta part da la populaziun da la regiun. Quai han confermà eir las bundant 1500 suottascripziuns pro l’iniziativa «Salvai l’IOF». Per cha’l cussagl administrativ nu saja sforzà, in resguardond il relativ pitschen import chi po amo gnir segnà liber, da relaschar scurznidas nu fan part ils cumüns da la Regiun a l’augmaint da chapital.

Tenor comunicaziun da pressa less la politica demuossar l’importanza cha l’institut ha per la regiun cun sustgnair tal eir in avegnir finanzialmaing. Fin hoz ha la Regiun sustgnü l’institut cun bundant 6,0 milliuns francs. La conferenza dals presidents nu vezza uschè da principi eir ingüns motivs cunter stipular üna nouva cunvegna da prestaziun o prolungar quella existenta. Cha la dumonda stopcha però gnir davart da l’IOF.