La Viafier retica s’ha decisà per la soluziun «Sagliains Ost». Quista varianta prevezza tanter oter d’adattar la staziun da Lavin cun duos perruns e cun ün suotpassagi pels peduns. Uschè resta la staziun da Lavin in cumün. La populaziun es gnüda orientada in venderdi saira.