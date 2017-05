Kaum ist das von der Bündner Regierung beschlossene Verkehrsregime an der Forcola di Livigno eingeführt, kommt von italienischer Seite ein Gegenvorschlag: Statt einer sechsmonatigen Wintersperre will der Bürgermeister von Livigno eine ganzjährige Öffnung mitsamt einer Mautstation auf italienischer Seite. Mehr hierzu in der EP vom 23. Mai.