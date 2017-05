Na be sentimaints da prümavaira

«Da far uossa fingià prognosas co cha la racolta da fain sarà quist on, nu’s poja», disch Gianna Martina Peer da Ramosch. Ella, chi’d es cusgliadra da paurs per la regiun Engiadina Bassa/Samignun, precisescha: «La flur chadaina flurischa normalmaing in nossas regiuns pür vers la seguonda mità dal mais avrigl», quint’la.

Cha la natüra saja quist on antecipada e cha quist fat pretenda eir tschertas masüras a reguard la lavur dals paurs. E cha quels hajan reagi bain – hajan struscha aint grascha sülla prada o tilla aldümà plü bod co üsità. E ch’eir l’ora da Pasqua pac buna e fraida nun influenzescha actualmaing fermamaing la prada. «Pro la bos-cha da frütta haja sgüra dat dons causa cha la flur d’eira eir pro nus fingià quia», disch Peer.

Ella intuna las situaziuns «extremas» dal clima illa regiun: «Da plü bod d’eiran ils temps da plövgia e sulai plü o main equilibrats», quint’la. «Dürant ils ultims ons vaina però constatà chi dà extrem lungs temps da plövgia e periodas ingio chi nu plouva mai e regna süttina.»