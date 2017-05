Patenschaft für Berggemeinden unterstützt HIF

Der Betrieb des Hochalpinen Instituts Ftan konnte dank grosser Unterstützung aus der Region sichergestellt werden. Unter anderem hat die Gemeinde Scuol ein Darlehen von 3 Mio. Franken gewährt. Als Pionierprojekt richtet das Institut moderne Informatik-Lernumgebungen mit professioneller Betreuung für die ganze Region ein. Das Projekt wird von der Stiftung Mia Engiadina gefördert. Die Pädagogische Hochschule Graubünden, die ETH Zürich und die ICT Berufsbildung Schweiz garantieren eine didaktisch und pädagogisch optimale Umsetzung.

Der Vorstand der Schweizer Patenschaft für Berggemeinden hat an der Sitzung Ende April

43 Projekte behandelt und Beiträge in der Höhe von rund 2.6 Millionen Franken beschlossen. Berücksichtigt werden Projekte in den Kantonen Graubünden, Tessin, Wallis, Bern, Jura, Freiburg, Glarus, Luzern, St. Gallen und Uri.

Neben einer Reihe von Infrastrukturprojekten, Alpsanierungen, Wildbach- und Lawinenverbauungen und Schulhausbauten behandelte der Vorstand der Schweizer Patenschaft für Berggemeinden zwei Projekte, die durch ihren Pioniercharakter besondere Akzente für die Erhaltung attraktiver Lebensbedingungen in den Bergregionen setzen. (pd)