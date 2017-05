Salecina: kreativ und visionär

Preisträger können sowohl Destinationen, Leistungsträger oder Projektträger sein. Die Projekte sollen kreativ und visionär sein sowie relevante Impulse für einen nachhaltigen Tourismus setzen. Die Jury war ausserordentlich erfreut, dass Bewerbungen aus allen vier Sprachregionen der Schweiz eingereicht wurden.

Das «Ferien- und Bildungszentrum Salecina» zeichnet sich laut Jury besonders durch seine Kreativität, Innovation und Langlebigkeit aus. Es existiert seit 1972 in Maloja. Gäste kochen für Gäste und organisieren das Zusammmenleben gemeinsam. Salecina sei mit seiner Auslastung und 9000 Übernachtungen pro Jahr ein Lichtblick von Kundennutzen in einer Region mit sonst sinkenden Übernachtungszahlen, so die Jury. Es leiste einen wichtigen Beitrag für diese Region, unter anderem mit Einkäufen bei lokalen Produzenten und Lieferanten.

Salecina ist ganzjährig aktiv mit Seminarprogrammen, Chorworkshops, Geschichtswerkstätten, politischen, kulturellen und sportlichen Events und vieles mehr. Die Jury war besonders angetan vom pionierhaften Charakter des Tagungszentrums über einen so langen Zeitraum, sowie dem umfassenden Willen für Nachhaltigkeit im ökologischen, ökonomischen und sozialen Bereich.