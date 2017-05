SMS von unterwegs

Kürzlich, an einem freien Tag: Ich muss in Pontresina etwas erledigen und bin später in St. Moritz zu einem Apéro mit Essen eingeladen. Logisch, ich nehm den ÖV. Zumal ich mich darauf freue, endlich und in aller Ruhe ein langes, sehr langes SMS zu schreiben. Gut Ding will Weile haben, da geben Sie mir sicher Recht. So weit, so gut. Ich stehe also in Zernez am menschenleeren Bahnsteig und mache mir Gedanken zum Inhalt meines SMS. Da nähert sich mir ein älterer Herr aus dem Dorf. Ich kenne ihn, merke aber, dass ich mich bisher wohl noch nie mit ihm näher unterhalten habe. Das muss ich auch nicht, denn er legt sofort selber los, zieht über Menschen, Gegebenheiten und – natürlich – über das Wetter her. Im Zug sitzen wir uns schräg gegenüber, und ich versuche – höflich wie ich bin -– zu kommunizieren, ohne aber gleich allzu viele neue Stichworte zu liefern.

Wir sind eben an Bever vorbeigefahren, als er stockt, mich mit grossen Augen ansieht und laut «Merda» sagt, gefolgt von: «... ich hätte in Zuoz aussteigen sollen.» Ich verklemme mir ein Lachen und finde Schadenfreude zum richtigen Zeitpunkt gar keine so üble Charaktereigenschaft. Ich frohlocke, endlich kann ich das SMS schreiben, auch wenn die Zeit bis Pontresina dafür nicht mehr reichen wird. Sekunden bevor der Zug in Samedan weiterfährt, geht die Türe auf und mein Gesprächspartner setzt sich wieder zu mir: «Weisst du, statt hier im Wind auf den Zug zu warten, kann ich ja auch nach Pontresina fahren und wieder zurück.» Das GA ist ein Wunderding, ich kann’s mir vorstellen.

Später kehre ich mit dem Bus nach Samedan zurück, weil ich mir auf der SBB-App von dort eine schnellere Verbindung nach St. Moritz herausgelesen hatte. Ich stehe also in der Kälte, warte auf den Bus und beginne endlich das SMS. Nach einigen Minuten merke ich, dass der erwartete Bus längst überfällig ist. Nach ein paar weiteren Minuten konsultiere ich die Fahrplantafel, neben der ich nun schon zehn Minuten stehe und muss mit Schrecken feststellen, dass ich mich in Sachen supergute und schnelle ÖV-Verbindung nach St. Moritz ganz offensichtlich verguckt habe. «Merda», sage ich laut und checke sofort die nächsten Bahn- und Busverbindungen ab. Keine Chance! Weil ich sehr ungern unpünktlich bin, gibt’s nur noch die von der Jugendzeit her bestbekannte und altbewährte Daumen-raus-Methode. Auch wenn dies in meinem Alter manchmal etwas Peinliches hat. Egal, ich laufe eilig zum Shell-Kreisel, halte den Daumen in die kalte Luft und siehe da, nach zwei Sekunden hält das erste Auto und fährt mich locker, lässig und überpünktlich zu meinem Termin. Einzig das SMS harrt weiter seiner Vollendung.

Autor: jon.duschletta@engadinerpost.ch