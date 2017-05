Valsot sarà in Svizra il cumün cullas plü bleras bierarias per abitant. Ultra da la Bieraria Tschlin SA chi prodüa a Martina es in funcziun bainbod eir a Tschlin l’Alpenbrauerei Girun AG da Susanne e Florian Geyer. Tenor il bierer as disferenzcheschan ils concepts da producziun da las bierarias.