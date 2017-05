Die in Samedan geborene und im Puschlav aufgewachsene Schauspielerin Ursina Lardi erhielt am Mittwoch in Lugano den mit 100'000 Franken dotierten Schweizer Grand Prix Theater, den Hans-Reinhart-Ring 2017 aus den Händen des Kulturministers Alain Berset. Lardi arbeitet als Schauspielerin in Berlin.