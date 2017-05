Von Schweiz Tourismus zu Graubünden Ferien

«Ich trage Graubünden im Herzen», sagte er gegenüber der Südostschweiz. Er habe seit längerem ein Feriendomizil auf der Lenzerheide und sei deshalb regelmässig im Kanton zu Gast. Als neuer Präsident werde Schmid die Strategie übernehmen müssen, welche GRF im vergangenen Jahr verabschiedet habe. Seine Aufgabe werde es nun sein, dieser Strategie Leben einzuhauchen.

Am 1. Mai hätte GRF an der Generalversammlung den neuen Präsidenten wählen sollen. Weil Schmids Abgang bei Schweiz Tourismus noch nicht bekannt war, wurde die Wahl auf Mitte Juni verschoben, so die Zeitung.

Schmid wird eine Marketingagentur gründen und seine Erfahrung und sein Wissen in verschiedene Verwaltungsratsmandate einbringen. Im Herbst 1999 wurde Jürg Schmid als Direktor von Schweiz Tourismus (ST) gewählt. Die Amtsdauer von Schmid war geprägt von der digitalen Transformation von Schweiz Tourismus. Zudem wurde unter Schmid die Marketingstrategie von ST neu ausgerichtet, erhielt eine konsequente Segmentorientierung und fokussierte die Internationalisierung des Gästemixes, im Speziellen die Erschliessung der asiatischen Märkte. Innovationen wurden konsequent gefördert, so heisst es in einer Mitteilung von ST, was unter anderem zur Lancierung der Grand Tour of Switzerland führte.

Der ST-Präsident Jean-François Roth bedauert Schmids Entscheidung ausserordentlich: «Er hat Grosses geleistet, die Wahrnehmung der touristischen Schweiz geprägt und sich unermüdlich in den Dienst von ST und dem ganzen Schweizer Tourismus gestellt.» Vizepräsidentin Catherine Mühlemann ergänzt: «Die Chancen, aber auch den Handlungsbedarf aus der Digitalisierung hat Jürg Schmid früh erkannt und mit seiner Kompetenz und Leidenschaft dazu beigetragen, dass ST heute digital führend ist.»

Der Vorstand wird nun umgehend den Prozess der Neubesetzung der Stelle starten. Dazu wird er eine Findungskommission einsetzen. (pd/ep)